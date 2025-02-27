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От Шопена до "Руки Вверх!" Как алтайские предприниматели зарабатывают на музыке

От Шопена до "Руки Вверх!" Как алтайские предприниматели зарабатывают на музыке

Музыкальное образование становится все более востребованным, отмечают эксперты Один из самых парадоксальных феноменов в мире бизнеса – это музыкальные студии, которые обучают новичков-любителей петь и играть.

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