От Шопена до "Руки Вверх!" Как алтайские предприниматели зарабатывают на музыке

Музыкальное образование становится все более востребованным, отмечают эксперты Один из самых парадоксальных феноменов в мире бизнеса – это музыкальные студии, которые обучают новичков-любителей петь и играть.
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