Динмухамед Караман о задачах молодежной сборной Казахстана: «Безусловно, наша задача – выход из группы»

Игрок «Тараза» Динмухамед Караман рассказал о матче против молодежной сборной Бельгии по футболу и задачах молодежной сборной, о родном брате и о задачах и ситуации в таразском клубе.
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