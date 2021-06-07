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Динмухамед Караман о задачах молодежной сборной Казахстана: «Безусловно, наша задача – выход из группы»

Игрок «Тараза» Динмухамед Караман рассказал о матче против молодежной сборной Бельгии по футболу и задачах молодежной сборной, о родном брате и о задачах и ситуации в таразском клубе.

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