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Царьград

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Пуля извлечена: состояние раненного в Энгельсе офицера ВКС оценивают как тяжелое

Пуля извлечена: состояние раненного в Энгельсе офицера ВКС оценивают как тяжелое

Киллер на мотоцикле выстрелили в военного в посёлке Пробуждение Саратовской области.В Саратовской области совершено покушение на военнослужащего Воздушно-космических сил России.

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