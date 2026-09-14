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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бублик поздравил Рыбакину и Казахстан с титулом US Open и 1 в рейтинге: «Вы заслужили все эти победы»

Александр Бублик поздравил Елену Рыбакину и Казахстан с победой на US Open . «Поздравляю Лену, Федерацию и весь Казахстан с победой и первой строчкой рейтинга.

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