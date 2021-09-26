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В Шымкенте продлили карантин

В Шымкенте продлили карантин

Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Шымкента. «Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей»,- говорится в постановлении.

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