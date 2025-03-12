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В духовном храме – невежество прихожан: как молодежи действовать в церкви, когда сталкиваются с критикой присутствующих бабушек

В духовном храме – невежество прихожан: как молодежи действовать в церкви, когда сталкиваются с критикой присутствующих бабушек

В духовном храме – невежество прихожан: как молодежи действовать в церкви, когда сталкиваются с критикой присутствующих бабушек Ольга БезродняяВ последнее время в православных храмах все чаще возникают конфликты между молодыми прихожанами и пожилыми женщинами.

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