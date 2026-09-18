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Наше Ховрино

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Жители Ховрина смогут пройти опрос о МЦК на портале «Активный гражданин»

Жители Ховрина и других районов столицы могут высказать свое мнение о Московском центральном кольце (МЦК) в рамках специального онлайн-опроса.

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