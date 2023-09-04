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РИА Новости: хакерские группы заявили об операции в ответ на удары по России

РИА Новости: хакерские группы заявили об операции в ответ на удары по России

Шестнадцать хакерский групп сообщили, что проводят масштабную кибероперацию против "пособников украинских атак" на Россию.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Респект и уважение вам - бойцы невидимого фронта.❤️🙏💯
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23 час.
НН
Надежда Никитина
Браво ребята. Отличный фронт организовали Ждем еще таких хороших действий и новостей.
Ответить
22 час.

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