РИА Новости: хакерские группы заявили об операции в ответ на удары по России

Журнал «Профиль»ITПодписатьсяРИА Новости: хакерские группы заявили об операции в ответ на удары по РоссииШестнадцать хакерский групп сообщили, что проводят масштабную кибероперацию против "пособников украинских атак" на Россию.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНСНаталья СередаРеспект и уважение вам - бойцы невидимого фронта.❤️🙏💯Ответить23 час.НННадежда НикитинаБраво ребята. Отличный фронт организовали Ждем еще таких хороших действий и новостей.Ответить22 час.
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