Додик: Республика Сербская начала платить за российский газ в рублях

REUTERS/Dado Ruvic Республика Сербская заключила долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2025 года и начала платить за российский газ в рублях, сообщил глава государства Милорад Додик в интервью "Известиям".
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