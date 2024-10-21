Когда вернется детский кешбэк

В проекте бюджета на 2025 год денег на финансирование программы детского кешбэка не предусмотрели, однако такая форма поддержки должна существовать, и парламентарии продолжат настаивать на ее внедрении одновременно с другими мерами, рассказали нашему изданию в Госдуме.