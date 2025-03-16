Полтонны свежей малины уничтожат из-за опасной болезни

Почти полтонны свежей малины будут уничтожены из-за опасной болезни — Западного цветочного трипса. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям не пропустило в Подмосковье 480 килограммов ягод из Марокко.
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