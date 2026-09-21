Хитрая тактика парализовала ВСУ у Лимана: главная новость СВО 21 сентября

Российские военные зачищают район Красного Лимана от разрозненных групп украинских боевиков. На этом же направлении удалось применить хитрую тактику против вражеских беспилотников.
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