Чего ждут от магнитных бурь 28 ноября 2023 года: последние прогнозы Евгения КомароваТекущий ноябрь был богат на разнообразные магнитные бури.
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