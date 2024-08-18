Про дружбу народов в СССР честно

Одиссей

1. В школе у нас НИКАКИХ межнациональных отношений НЕ БЫЛО. Моими лучшими друзьями были еврей и татарин. Про евреев мы тогда знали, в основном, по Л.Кассилю: "Мама, а наша кошка тоже еврей?" 2. С армейским землячеством не все так гладко. Но, возможно, это из категории раз-на-раз не приходится: мне вот довелось как-то отбиваться от толпы армян. НО!!! Не наших - из другой части. 3. После армии увлекся горным туризмом и каждое лето проводил в горах: Кавказ, Памир, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Алтай. Зимой - лыжи, но это неинтересно: сугубо русские Урал, Хибины, Саяны. Так вот, весной 1978го нам закрывают выход в Грузию через Клухорский перевал. Потом выяснилось, что начались столкновения между грузинами и абхазами. Осенью того же года в Сухуми мой парень, пойдя после похода позвонить домой, оказался в своей телефонной кабинке аккурат между группировками абхазов и грузин, настроенных очень решительно: по его словам, и те, и другие уже достали огнестрел. Конфликт загасили менты - вовремя появились. В 1982 (ЕМНИП) нам закрыли Сев.Осетию. Так-сяк мы туда просочились и поход прошли без проблем, но потом узнали, что в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) имели место столкновения между осетинами и ингушами. Но это все их внутренние взаимоотношения. К нам - приезжим - отношение было ровное и приветливое. Встречали, приглашали к себе, поили чаем, разговоры разговаривали. Однажды в Грузии нарвались на свадьбу. Ох, и тяжело ж было!! Правда, в 1990м пока мы спали обокрали наш бивак. Никто даже не шелохнулся. В 1980м зимой был легенький походик в Карпаты. Памятуя о бандеровцах, были настороже, но никто СУГС нас кричать не заставлял.