За ночь ВВС США поразили 6 мостов на побережье Ирана в районе города Бендер-Аббас, из которых пока установлено местоположение только трех.
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За ночь ВВС США поразили 6 мостов на побережье Ирана в районе города Бендер-Аббас, из которых пока установлено местоположение только трех.
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