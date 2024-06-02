Минобороны России заявило о взятии под контроль села Уманское в ДНР

Оборонное ведомство ДНР оповестило об новом освобождении местного населенного пункта. Согласно сводке, пару недель назад ВС РФ добрались до окраин села Уманское, а уже сегодня полностью освободили населённый пункт.
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