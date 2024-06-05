👨🏫 В Крыму компенсацию за жильё и услуги ЖКХ получают 14 тысяч педагогов Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
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👨🏫 В Крыму компенсацию за жильё и услуги ЖКХ получают 14 тысяч педагогов Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.