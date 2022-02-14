OnePlus 10 Pro получил улучшенную камеру и частоту 1 Гц в режиме всегда включённого экрана

Как сообщают пользователи, OnePlus 10 Pro получил новую прошивку под номером ColorOS 12 A.09, которая содержит функциональные оптимизации, повышает стабильность системы, улучшает работу камеры, а также позволяет экрану работать на частоте 1 Гц.
Как сообщают пользователи, OnePlus 10 Pro получил новую прошивку под номером ColorOS 12 A.09, которая содержит функциональные оптимизации, повышает стабильность системы, улучшает работу камеры, а также позволяет экрану работать на частоте 1 Гц.
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