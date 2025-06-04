Поставщица некачественных бронежилетов заключила контракт на СВО с Минобороны

Финансовый директор группы компаний «Пикет» Виктория Антонова, проходящая по делу о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, подписала контракт с Минобороны для службы в зоне спецоперации.
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