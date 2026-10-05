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Царьград

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Лавров сообщил о развитии экономики Афганистана вопреки санкциям

Лавров сообщил о развитии экономики Афганистана вопреки санкциям

На восьмом заседании Московского формата консультаций Сергей Лавров заявил, что экономика Афганистана развивается, несмотря на жесткие западные санкции, отрезавшие страну от международной финансовой системы.

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