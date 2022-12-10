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Шакил О′Нил отреагировал на заявление Дрэймонда о том, что Леброн лучше Джордана

Легендарный центровой Шакил О′Нил отреагировал на заявление форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина о том, что Леброн Джеймс превзошел Майкла Джордана и является лучшим баскетболистом всех времен.

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