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СК возбудил в 2026 году 463 дела против ОВД за миграционные преступления

СК возбудил в 2026 году 463 дела против ОВД за миграционные преступления

Следственный комитет России возбудил с начала 2026 года 463 уголовных дела, связанных с преступлениями в сфере миграции.

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