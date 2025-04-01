Полицейские провели уроки патриотического воспитания для школьников двух округов Херсонской области

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции провели уроки патриотического воспитания на темы «Голопристанский район Херсонской области в годы Великой Отечественной войны» с учениками 8-11 классов Круглозерской школы и «Новотроицкий район Херсонской области в годы Великой Отечественной войны» с младшеклассниками и учениками 9-11 классов Чумацкошляховской школы.