Axios: Трамп заключил «дизельную» сделку с Путиным из-за деяний Зеленского Президент США Дональд Трамп заключил сделку с лидером России Владимиром Путиным по дизельному топливу (ДТ) после того, как гражданин Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).