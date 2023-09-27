Утечка документов STO НАТО из секретной биолаборатории в Париже

КБ

Кипра Борачева

С самого начала этой историей с Ковидом, было ясно, что он будет влиять на репродуктивную функцию человека и сеять смерть другими болезнями. Еврейская банкирская фашистская мафия не может уже истреблять другие народы войнами, теперь биооружием-эпидемиями. ФАШИСТЬI!