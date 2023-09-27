Театр абсурда
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Театр абсурда

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Утечка документов STO НАТО из секретной биолаборатории в Париже

Утечка документов STO НАТО из секретной биолаборатории в Париже

Паскаль Наджади, глава компании Najadi & Partners, президент Российско-Сингапурского делового совета: Хакеры, вероятно, взломали сервер офиса поддержки научного сотрудничества НАТО в Париже и опубликовали секретные документы НАТО.

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Комментарии
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КБ
Кипра Борачева
С самого начала этой историей с Ковидом, было ясно, что он будет влиять на репродуктивную функцию человека и сеять смерть другими болезнями. Еврейская банкирская фашистская мафия не может уже истреблять другие народы войнами, теперь биооружием-эпидемиями. ФАШИСТЬI!
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