Империи рушатся в тишине

«Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип», — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли.