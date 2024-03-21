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Империи рушатся в тишине

Империи рушатся в тишине

«Вот как кончится мир, не взрыв, но всхлип», — слова английского поэта, пережившего крах Британской империи, над которой не заходило солнце, прекрасно иллюстрируют то обстоятельство, что тектонические изменения в геополитике зачастую происходят без шума и пыли.

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