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Царьград

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Церковный праздник 12 октября: традиции и запреты Феофанова дня

Церковный праздник 12 октября: традиции и запреты Феофанова дня

«Феофан накинул кафтан»: что можно и нельзя делать 12 октября.Сегодня, 12 октября, православные верующие отмечают Феофанов день, известный в народном календаре также как день Феофана Осеннего или Кириака Отходника.

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