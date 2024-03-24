Ранняя седина говорит о серьезных проблемах со здоровьем

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лина любимцева

МЕНЬШЕ нужно нервничать!! Я знаю человека, который был военврачом, и находился в составе экипажа военного корабля. Они там безобразничали у берегов Калифорнии, что сбежалась вся западная военная армада и со всех сторон окружили корабль... А наши были ОДНИ!! НО... под ними была атомная подводная лодка... И все равно было страшно. ТАК ВОТ, после этого рейса 30-летний военврач пришел ВЕСЬ СЕДОЙ КАК ЛУНЬ!! Моментом меланин исчез от страха!!