Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Бабы дуры!!!Выходцы из Таджик...
  • виктор климахин
    сука   она   и  в  африке   сука   продажная    Родителей  вместе  сукой   давшей  добро  на  этот  брак   вешать  на...Выходцы из Таджик...
  • лина любимцева
    Эти шалавы действительно не понимают, что их презирают и ненавидят? Тоже, "жены" нашлись... Ни ума, ни гордости нет.....Выходцы из Таджик...

Ранняя седина говорит о серьезных проблемах со здоровьем

Ранняя седина говорит о серьезных проблемах со здоровьем

  Эндокринолог перечислила возможные заболевания Возрастная седина не несет никакой угрозы человеку, так устроена наша биология.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
МЕНЬШЕ   нужно нервничать!!  Я знаю человека, который был военврачом, и находился в составе экипажа военного корабля. Они там безобразничали у  берегов Калифорнии, что сбежалась вся западная военная армада и со всех сторон окружили корабль... А наши были  ОДНИ!! НО... под ними была атомная подводная лодка... И все равно было страшно. ТАК ВОТ, после этого  рейса 30-летний военврач пришел ВЕСЬ СЕДОЙ КАК ЛУНЬ!!   Моментом меланин исчез от страха!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх