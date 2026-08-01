Bloomberg: Состояния русских миллиардеров сократились на $5 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших русских бизнесменов сократилось на 5,02 млрд долларов. Михаил Прохоров и Павел Дуров потеряли больше всех, а Алексей Мордашов, напротив, увеличил свои активы на 1,79 млрд.
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