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Царьград

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Bloomberg: Состояния русских миллиардеров сократились на $5 млрд

Bloomberg: Состояния русских миллиардеров сократились на $5 млрд

С начала 2026 года состояние богатейших русских бизнесменов сократилось на 5,02 млрд долларов. Михаил Прохоров и Павел Дуров потеряли больше всех, а Алексей Мордашов, напротив, увеличил свои активы на 1,79 млрд.

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