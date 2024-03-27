Ева Мендес рассказала, что у них с Райаном Гослингом была "невербальная договорённость" о том, что она будет домохозяйкой

Ева Мендес в шоу Today рассказала о том, как она пришла к решению отказаться от успешной карьеры ради семьи: уже много лет актриса не появляется на экране, поскольку посвящает своё время мужу Райану Гослингу и двум их дочерям, девятилетней Эсмеральде и семилетней Амаде.
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