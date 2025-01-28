«Ночной король» свердловского города оказался ставленником знаменитого преступника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января, ФедералПресс. Бизнесмен Сергей Хитрик, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, считается ставленником знаменитого «вора в законе» Темури Мирзоева по прозвищу Тимур Свердловский.
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