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«Не понимаю этих… Artik & Asti… Стали как зомби. Для меня они просто не артисты!» — звезда Playboy Астафьева прошлась по коллегам, не выехавшим из РФ

«Не понимаю этих… Artik & Asti… Стали как зомби. Для меня они просто не артисты!» — звезда Playboy Астафьева прошлась по коллегам, не выехавшим из РФ

Украинская знаменитость из Playboy Даша Астафьева гневно осудила всех своих коллег украинского происхождения, которые продолжили выступать в России, умолчали о своей позиции, касательно происходящего в мире и не покинули территорию РФ.

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