Мужчин с большой партией наркотиков поймали в алтуфьевском лесопарке

На выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе сотрудники полиции остановили двух мужчин с грузом. Обыскали и изъяли 16 пакетов с веществом общим весом около 11 кг, электронные весы со следами наркотического средства и упаковочные материалы.
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