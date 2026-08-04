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АЛУФЬЕВО

16 подписчиков

Мужчин с большой партией наркотиков поймали в алтуфьевском лесопарке

На выходе из лесопарка на Алтуфьевском шоссе сотрудники полиции остановили двух мужчин с грузом. Обыскали и изъяли 16 пакетов с веществом общим весом около 11 кг, электронные весы со следами наркотического средства и упаковочные материалы.

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