Сегодняшние события в мире сильно напоминают преддверие Первой мировой войны Михаил Болтунов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Европа готовится к войне с Россией.
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Недальновидные западные политики больше напоминают дебилов-дилетантов, которые абсолютно не понимают разницы между СВО и новой войной. Они пропустили мимо своих ослиных ушей слова Президента России о том, что новая война будет очень короткой, и у России есть все, чтобы это сделать! Сейчас очень важно довести ПУБЛИЧНО до народов густонаселенной Европы вероятные катастрофические последствия применения тактического ядерного и водородного оружия, не говоря уже о простом стирании Британии с карты Земли!
Сегодняшние события в мире сильно напоминают преддверие первой мировой войны? Европа готовится к войне с Россией? Автор, о чем это Вы? Какое преддверие, они уже вовсю стучатся в наши двери, правда пока головами хохлов… Европа уже давно воюет с нами на территории Украины и сегодня уже не скрывает этого. А помните, как нам лапшу на уши вешали с Минском-1, 2, потом на переговорах а Анкаре? Разве им нужен мир? Им нужно время пополнить оскудевший боезапас и привести его в конкурентоспособное состояние. Но!!! Считаю, что наши службы внешней разведки не сидят сложа руки (тем более, что языки у политиков наших будущих врагов как помело) ведь смогли они распознать и предотвратить события в Грузии и события на Украине. Потенциал Европы огромен и который раз уже его направляют на уничтожение России. Но… Который раз уже наши солдаты и по Берлину и по Парижу гуляли — дебилов это ничему не учит, к сожалению.