В Ордынском районе Новосибирской области завершился капитальный ремонт Спиринской и Нижнекаменской школ, в ходе которого заменили кровлю, инженерные коммуникации и оснастили классы новой техникой и лабораторным оборудованием для занятий физикой, биологией и химией.
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