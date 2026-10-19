В Ордынском районе Новосибирской области завершился капитальный ремонт Спиринской и Нижнекаменской школ, в ходе которого заменили кровлю, инженерные коммуникации и оснастили классы новой техникой и лабораторным оборудованием для занятий физикой, биологией и химией.