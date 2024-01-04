Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Лариса Поплавская

Избили девочку....Лечение должно проводиться засчет хулиганов и за любое нароушение правопорядка у нас в стране должна следовать просто клановая департация без всяких скидок и наличия паспортов гражданства, которые следует немедленно на их глазах анулировать, без права въезда в страну. Это умерит их агрессивность потому как из-за 1-2 хулиганов, целый клан лишится халявных денег.