В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.
Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год
Комментарии
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Лариса Поплавская
Избили девочку....Лечение должно проводиться засчет хулиганов и за любое нароушение правопорядка у нас в стране должна следовать просто клановая департация без всяких скидок и наличия паспортов гражданства, которые следует немедленно на их глазах анулировать, без права въезда в страну. Это умерит их агрессивность потому как из-за 1-2 хулиганов, целый клан лишится халявных денег.
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15 час.
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