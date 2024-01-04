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Закон и Порядок

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Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Избили девочку....Лечение должно проводиться засчет хулиганов и за любое нароушение правопорядка у нас в стране должна следовать просто  клановая департация без всяких скидок и наличия паспортов гражданства, которые следует немедленно на их глазах анулировать, без права въезда в страну. Это умерит  их агрессивность потому как из-за  1-2 хулиганов, целый клан лишится  халявных денег.
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