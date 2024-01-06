В Duolingo сокращают штат переводчиков и переходят на более дешевый и быстрый искусственный интеллект

Команда разработчиков известного приложения для изучения языков Duolingo, по всей видимости, сократила «огромный процент» наемных переводчиков, на замену которых пришел «экономный» искусственный интеллект.
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