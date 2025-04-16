Волонтеры клуба "Доброволец" продолжают творить Добрые дела. ❤️ Темой региональной акции "Весенняя неделя добра" стала актуальная проблема: как освободить место в шкафу с пользой? Куда сдать ненужные вещи.
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Волонтеры клуба "Доброволец" продолжают творить Добрые дела. ❤️ Темой региональной акции "Весенняя неделя добра" стала актуальная проблема: как освободить место в шкафу с пользой? Куда сдать ненужные вещи.