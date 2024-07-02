А какие нахрен "права мигрантов" могут быть в стране которая ведёт войну? Виктор Анисимов Русским беженцам из Прибалтики требуется как минимум лет 6 - 7, для того чтобы получить российское гражданство, я это о Сергее Васильеве, нашем блогере, если кто не понял, а разного рода "понаехи" их Сразии и Закавказья, не напрягаясь получают и ВНЖ, гражданство буквально "не отходя от кассы", ну вы поняли о чём это я.