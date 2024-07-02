А какие нахрен "права мигрантов" могут быть в стране которая ведёт войну? Виктор Анисимов Русским беженцам из Прибалтики требуется как минимум лет 6 - 7, для того чтобы получить российское гражданство, я это о Сергее Васильеве, нашем блогере, если кто не понял, а разного рода "понаехи" их Сразии и Закавказья, не напрягаясь получают и ВНЖ, гражданство буквально "не отходя от кассы", ну вы поняли о чём это я.
Беспредел
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Враги засели в чиновниках.
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8 час.
A
Antanas
Мигранты наглеет не днями а часами.Гоните вон пока не поздно.👍👍👍👍👍.
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4 час.
Ина Куликова
Всех назад в кишлак и аул без права возврата. Достали! Вместе с депЛутатами...
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4 час.
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