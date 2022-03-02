Южный Федеральный

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Захарова пообещала Макрону напоминать о фактах нацизма на Украине

Захарова пообещала Макрону напоминать о фактах нацизма на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание французского президента Эммануэля Макрона о неправдивости утверждения, что "эта война - борьба с нацизмом" и посоветовала для начала ознакомиться с материалами.

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