На Украине мобилизованных заключенных предложили отправлять сразу на фронт

В случае мобилизации заключенных в ряды ВСУ их будут направлять не в тыловые регионы, а сразу на линию фронта, чтобы исключить побег, заявил в четверг, 18 апреля, министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала "Рада".