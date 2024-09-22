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Адлер Сегодня

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Праздник музыки и кино состоялся в Адлерском районе

Праздник музыки и кино состоялся в Адлерском районе КИНОконцерт, темой которого стали море и бархатный сезон, представили творческие коллективы ЦКС «Орел-Изумруд».

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