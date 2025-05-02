Названа скрытая причина ожирения

Ученые выяснили, почему люди регулярно набирают вес. В International Journal of Obesity опубликована обзорная статья, в которой исследователи системно рассматривают влияние временных нарушений привычного распорядка — как основной причины ежегодного увеличения массы тела.
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