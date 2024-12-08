Бюджетникам с 1 января проиндексируют зарплаты

В России работникам бюджетной сферы проиндексируют заработную плату с 1 января 2025 года на 13,2 %. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
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