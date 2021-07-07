Перри о Прайсе в 4-й игре с «Тампой»: «Он дал нам шанс набрать скорость и запустить двигатель»

Нападающий «Монреаля» Кори Перри после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 1-3) отметил игру вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса, на счету которого 32 сэйва после 34 бросков.
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