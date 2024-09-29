МИД КНР — о гибели Насраллы: Китай выступает против обостряющих конфликт шагов

Китай выступает против любых действий, которые обостряют существующий между Ливаном и Израилем конфликт, говорится в комментарии МИД КНР относительно ликвидации ЦАХАЛ лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
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