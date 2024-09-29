RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Весь Запад такой! Это одна банда!Президент Ирана: ...
  • Борис Сторублевцев
    Гарант проснись !!!Не губи Русь!!! Дай команды , чтобы навели везде порядок  ограничили количество мигрантов !!! чтоб...СК проверит школу...
  • Александр Пятнистый
    Правильнее так- президент подписывает указ, который вступает в силу с момента подписания, который лишает автоматическ...Володин рассказал...

МИД КНР — о гибели Насраллы: Китай выступает против обостряющих конфликт шагов

МИД КНР — о гибели Насраллы: Китай выступает против обостряющих конфликт шагов

Китай выступает против любых действий, которые обостряют существующий между Ливаном и Израилем конфликт, говорится в комментарии МИД КНР относительно ликвидации ЦАХАЛ лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх