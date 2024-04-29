На этой неделе госсекретарь США Блинкен приехал в Китай. В город Шанхай. Приехал, скажем так, не в самый удачный момент.
Надувной Зеленский надул свой народ
Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
А у меня к этой мрази, только брезгливость. И эта мразь пули не заслужил. Камера - 3 квадратных метра, или виселица.
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14 час.
лл
лина любимцева
У Зельки НЕТ на украине "своего народа"... И он НЕ "надул" украинцев, а УБИЛ ИХ!!
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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3 час.
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