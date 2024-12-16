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Тульские новости

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Разместивший экстремистскую символику на окне машины туляк получил штраф

Разместивший экстремистскую символику на окне машины туляк получил штраф

Жителя Тулы оштрафовали за публичную демонстрацию запрещенной символики А.У.Е. Ранее судимый 31-летний ценитель блатной романтики разместил на заднем стекле своей Daewoo Nexia символ движения «Арестантское уголовное единство» - в России оно признано экстремистским.

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