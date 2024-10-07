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Царьград

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  • Алексей Наседкин
    А в других областях такое ввести слабо?В Курской и сосед...
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    треться ?? Никого не замечали .. Если вы о том , что он награждает и награждал, то у него работа такая, он президент ..."Всех затащат". Ш...
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Сотни людей эвакуируют из Феодосии из-за крупного пожара

Сотни людей эвакуируют из Феодосии из-за крупного пожара

Местных размещают в пунктах временного размещения. Туда приехали сотрудники прокуратуры.В Феодосии после пожара проводится эвакуация порядка 300 человек.

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