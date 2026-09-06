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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский об игре в одном звене с Ткачевым: «Поделить шайбу не стало бы для нас проблемой. Но лучше иметь два результативных звена»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский порассуждал о перспективах выступления с Владимиром Ткачевым в одном звене.

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